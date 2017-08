Nigeriaan smokkelt 30.000 euro in melkpak: 3 maanden cel

ARNHEM - De 39-jarige Nigeriaan die 30.000 euro aan contanten in een pak melk vervoerde, is door de rechtbank veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf. De straf komt overeen met de eis van de officier van justitie.

Het geld gaat naar de staatskas.

De 30.000 euro werd in het najaar van 2015 gevonden door de marechaussee. De Nigeriaan zat op dat moment in de ICE vanuit Frankfurt naar Arnhem. Hij zei tegen de politie dat hij een auto wilde kopen met het geld, om deze vervolgens naar zijn vaderland te verschepen.

Drugshandel

Volgens de rechtbank is er geen bewijs gevonden dat hij werkelijk van plan was een auto te kopen. Daarnaast bestaat het vermoeden dat het geld afkomstig is uit de drugshandel - de politie luisterde telefoongesprekken af die daarop wijzen.

De Nigeriaan werd tien jaar geleden door de rechtbank in Haarlem al eens voor eenzelfde soort vergrijp veroordeeld tot acht maanden cel.

