'Beter alternatief voor vliegroute over Teuge'

TEUGE - Er is een beter alternatief voor de voorgenomen vliegroute van Lelystad Airport over Teuge. Dat zeggen luchtvaartexperts volgens ondernemers- en werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden, die vrijdag het alternatief presenteerden bij een werkbezoek van Tweede Kamerleden en Gelderse en Overijsselse Statenleden aan Teuge.

Het gaat om een route die ten zuiden van Apeldoorn loopt en dan afbuigt naar Harderwijk. 'Deze betere uitvliegroute is 20 kilometer korter, vermindert het aantal ernstig gehinderden met 45 procent, komt niet over stiltegebieden in de natuur en zorgt ook nog voor een lager brandstofgebruik en minder uitstoot', aldus VNO-NCW.

Afgelopen juni werden het paracentrum en luchthaven Teuge, ondernemers, gemeenten en provincie volledig verrast door het voorgenomen besluit van staatssecretaris Sharon Dijksma voor uitvliegroutes over Teuge en westelijk langs Apeldoorn. Wethouder Johan Kruithof van Apeldoorn: 'We werden onaangenaam verrast, gezien het grote belang van luchthaven Teuge en de gevolgen qua geluids- en milieuhinder voor onze inwoners. Er moet in Den Haag serieus gekeken worden naar dit alternatief.'

De voorgenomen route van het Rijk betekent het einde van het Nationaal Paracentrum Teuge, dat zorgt voor de helft van de omzet van de luchthaven. Sluiting van het paracentrum brengt het voortbestaan van het gehele vliegveld in gevaar. De luchthaven is volgens VNO NCW Midden van groot economisch belang voor de regio. Het trekt jaarlijks 160.000 bezoekers, de bedrijven op Teuge hebben een jaaromzet van 23 miljoen euro en de luchthaven zorgt voor zo’n 200 voltijds banen. Directeur Meiltje de Groot van luchthaven Teuge is 'blij dat er zo’n goede alternatieve vliegroute voorhanden is, die niet over Teuge loopt. Het is een route you can’t refuse'.

'Oost-Nederland moet meepraten'

De alternatieve route maakt een oplossing mogelijk voor de periode tot aan de herindeling van het luchtruim in 2023, zegt VNO NCW Midden. Voorzitter Jacco Vonhof: 'We willen dat de staatssecretaris dit alternatief in de procedure voor Lelystad Airport brengt. En ook willen wij dat Oost-Nederland aan tafel zit voor de herindeling van het luchtruim in 2023 om ervoor te zorgen dat onnodig laagvliegen wordt voorkomen.'

De vliegroutes moeten dus nog definitief worden vastgesteld. Het ministerie van Infrastructuur heeft het Engelse adviesbureau Helios gevraagd om een second opinion over de voorgenomen routes. Dat rapport wordt begin september verwacht.