Help! Ik heb mogelijk een tijgermug gezien, wat nu?

AALTEN - De Aziatische tijgermug is afgelopen week aangetroffen in een woonwijk in Aalten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zet nu alles in om te voorkomen dat de mug zich in Nederland vestigt. Maar hoe gevaarlijk is deze tijgermug precies? Vijf vragen en antwoorden over het exotische dier.

Wat is het verschil tussen de Aziatische tijgermug en 'Nederlandse' muggen?

'Het is een volstrekt ander dier. Het is alsof je me het verschil vraagt tussen een hommel en een bij', zegt Harald Wychgel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 'De Aziatische tijgermug is veel agressiever dan zijn Nederlandse soortgenoot. Zo steekt het exotische dier veel vaker. Wel is de tijgermug veel kleiner.'

Hoe gevaarlijk is de tijgermug?

De tijgermug kan ziekten als dengue (knokkelkoorts) en het Zikavirus verspreiden. Alleen muggen die besmet zijn met ziekteverwekkers, kunnen ziekten op andere mensen overbrengen. Omdat deze ziekten vrijwel niet voorkomen bij mensen in Nederland, is de kans op verspreiding hiervan heel klein.

Wat kun je doen tegen de tijgermug?

'Zorgen dat de broedplaats weggehaald of opgeruimd wordt', vertelt een woordvoerder van de NVWA. 'De tijgermug legt vaak eitjes in stilstaand water in bijvoorbeeld bakjes en gieters. Maar ook in zwerfafval kan het exotische dier zich verschuilen. Verwijder daarom dit soort broedplaatsen.'

De NVWA gaat zelf langs openbare plaatsen om broedplaatsen te verwijderen. Ook gaat de autoriteit met een biologisch larvendodend middel deze broedplaatsen te lijf.

De tijgermug is de afgelopen jaren al vaker ontdekt in Nederland. Hoe groot is de kans dat de tijgermug zich hier definitief vestigt?

'Die kans is echt heel klein', vervolgt Wychgel. 'De tijgermug komt wel voor in andere delen van Europa. Dat is ook de reden waarom we meteen in actie komen als de tijgermug in Nederland ontdekt wordt. We willen verdere verspreiding voorkomen. En de afgelopen jaren is dat goed gelukt.'

Ik heb mogelijk een tijgermug gezien. Wat nu?

De NVWA raadt aan om eerst te kijken of het daadwerkelijk een tijgermug is. De uiterlijke kenmerken van de tijgermug zijn:

Het lijfje is duidelijk kleiner dan een muntje van 10 eurocent;

Het dier is zuiver zwart-wit;

De voelsprieten zijn langer dan de kop.

Als je nog steeds vermoedt dat het om een tijgermug gaat, kun je het beste een duidelijke foto plus je gegevens sturen naar de NVWA via deze link.

