Henk de Jong wil publiek De Graafschap vermaken

DOETINCHEM - Trainer Henk de Jong heeft veel zin in de eerste thuiswedstrijd op De Vijverberg.

"We willen onze mensen vermaken. Het stadion moet vol en dat gaan we proberen. De mensen vinden het leuk hoe we proberen te voetballen. Maar dat zal niet altijd lukken, het zal soms ook met werken moeten. We hebben er zo'n zin in met z'n allen. Cambuur is wel een pittige tegenstander, maar we zijn er klaar voor."

De Jong werkte ook bij de Friese ploeg en heeft daar nog wel gevoel bij. "Ja, natuurlijk. Dat zal nooit veranderen, maar het wordt wel steeds verder weg. Niet met de supporters, maar iedereen gaat zijn eigen weg. De spelersgroep is ook veranderd, maar een paar jongens zitten er nog. Leuk om ze weer even te zien."