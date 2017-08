Braken en Heinloth in basis NEC tegen Go Ahead

NIJMEGEN - Sven Braken maakt vrijdagavond zijn debuut voor NEC uit tegen Go Ahead Eagles.

De spits kwam vorige week over van Almere City, maar deed in de eerste wedstrijd tegen uitgerekend zijn oude club nog niet mee. Nu is hij wel van de partij, mede omdat Jay-Roy Grot is getransfereerd naar Leeds United. Braken start centraal, Jordan Larsson verhuist naar de rechterflank.

Guus Joppen ontbreekt door een spierblessure en wordt vervangen door Michael Heinloth als rechtsback. Mo Rayhi is er niet bij door een schorsing en Kevin Jansen is na een knieblessure nog niet helemaal wedstrijdfit.

Opstelling: Smits; Heinloth, Golla, van de Pavert, Verdonk; Breinburg, Sleegers, Dijkstra; Larsson, Braken, Groeneveld.