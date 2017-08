Mark Diemers geniet van veldspel De Graafschap

DOETINCHEM - Mark Diemers voelt zich als een vis in het water bij De Graafschap. De manier van spelen spreekt de middenvelder wel aan.

"Jazeker. Ik ben een voetballende speler en wil altijd aan de bal zijn. En er zit heel veel voetbal in deze ploeg. Dat komt mijn spel ten goede."

De 2-2 tegen Jong PSV gaf vertrouwen. "We speelden een goede pot, maar er zat meer in dan 2-2. We hebben veel kansen gecreëerd. Maar we maken pas in de 88e minuut pas 2-2, dus dan moet je toch een beetje tevreden zijn."

Vrijdagavond wacht Cambuur op De Vijverberg, een voormalige club van Diemers. "Dat blijft apart, maar minder apart dan in het begin. Toen ik voor het eerst met Utrecht tegen Cambuur speelde, was ik ook wel een beetje zenuwachtig. Nu vind ik het alleen heel leuk om tegen mijn oude club te spelen. Ik ben gek met de mensen daar. Ik neem aan dat er achtduizend of negenduizend mensen zitten en hopelijk worden er dat over een paar weken nog meer. Zeker als we zo blijven doorspelen als de laatste weken."