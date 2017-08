Aziatische tijgermug ontdekt in woonwijk Aalten, 23 muggen gevangen

AALTEN - In een Aaltense woonwijk is afgelopen week de Aziatische tijgermug aangetroffen. De bewoners zijn vandaag ingelicht over de vondst. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) start vrijdag met de bestrijding van de exotische muggen. De kans dat de tijgermug ziekten verspreidt, is bijzonder klein in Nederland. Hoe de tijgermug in Nederland is gekomen, is niet bekend.

'We hebben afgelopen week twee meldingen gekregen van bewoners. Zij zeiden dat ze de tijgermug hadden gezien en stuurden foto's op. Op basis van die foto's hebben we in die wijk vallen geplaatst en tot dusverre 23 muggen gevangen. Na onderzoek bleek het inderdaad om de tijgermug te gaan', legt een woordvoerder van de NVWA uit.

In welke Aaltense woonwijk de dieren gevonden zijn, wil de woordvoerder niet zeggen. Hij wil wel aangeven dat het om een woonwijk ten oosten van het centrum van Aalten gaat. 'We hebben contact hierover gehad met de gemeente. In samenspraak hebben we de bewoners in een straal van 500 meter rondom de ontdekking vandaag per brief ingelicht over de vondst.'

De NVWA in Veenendaal op zoek naar de tijgermug - Foto: ANP

Verspreiden ziekten

De tijgermug kan ziekten als dengue (knokkelkoorts) en het zikavirus verspreiden. Alleen muggen die besmet zijn met ziekteverwekkers, kunnen ziekten aan andere mensen overbrengen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komen deze ziekten vrijwel niet voor bij mensen in Nederland, waardoor de kans op verspreiding van deze tropische ziekten heel klein is.

De NVWA raadt bewoners aan broedplaatsen weg te halen en op te ruimen. 'De tijgermug legt vaak eitjes in stilstaand water in bijvoorbeeld bakjes, gieters, maar ook in zwerfafval. In de brief vragen we de bewoners dit soort broedplaatsen op te ruimen.'

Voorzorgsmaatregel

De NVWA gaat zelf vrijdag de openbare plekken langs. Ook gaat de autoriteit met een biologisch larvendodend middel de broedplaatsen te lijf. 'Het is een voorzorgsmaatregel, die we vorig jaar ook in Veenendaal uitvoerden. Hierdoor voorkomen we dat de tijgermug zich vestigt in Nederland.'

