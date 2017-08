EDE - Er is een huurder gevonden voor het stationsgebouw bij station Ede-Centrum.

Daarmee krijgt het gebouw na ruim anderhalf jaar een nieuwe invulling. Tot en met 31 december 2015 was het Historisch Museum Ede in het pand gevestigd.



In mei dit jaar vond er nog onderhoud plaats aan het historische pand. De nieuwe huurder is een bedrijf dat via zelfstandige ondernemers thuiszorg aanbiedt aan particulieren.