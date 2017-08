NEC-aanvaller Grot definitief naar Leeds United

LEEDS - NEC heeft aanvaller Jay-Roy Grot definitief verkocht aan Leeds United. De 19-jarige Arnhemmer ondertekende een contract voor vier jaar bij Leeds, dat uitkomt op het een na hoogste niveau in Engeland. De overstap hing al langer in de lucht.

Grot doorliep de jeugdopleiding van NEC en debuteerde in augustus 2015 in de hoofdmacht. In zijn eerste seizoen bij de A-selectie speelde Grot tien wedstrijden. Afgelopen seizoen kwam de spits tot een verdubbeling van dat aantal wedstrijden en scoorde hij vijf keer.

NEC degradeerde vorig seizoen via de nacompetitie naar de Jupiler League. Het negentienjarige talent had nog een contract in Nijmegen tot de zomer van 2018.

'Nieuwe stap'

'Jay-Roy heeft aangegeven toe te zijn aan een nieuwe stap. Wij konden hem deze unieke stap bieden met deze voor ons economisch zeer goede transfer', zei technisch directeur Remco Oversier.

NEC heeft naast een transfersom ook een bonusconstructie en een doorverkooppercentage afgesproken met Leeds United. Hoeveel de Engelse club voor Grot betaald, is niet bekend.

Zie ook: NEC'er Jay-Roy Grot op weg naar Leeds United