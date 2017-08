Graafschap-trainer De Jong prijst reactie Van den Hurk op racisme

DOETINCHEM - Trainer Henk de Jong van De Graafschap heeft veel respect voor Anthony van den Hurk.

De aanvaller werd afgelopen maandag na zijn gelijkmaker tegen Jong PSV via social media racistisch bejegend.

De Jong veroordeelt dat keihard. "Dat vond ik verschrikkelijk. Als je dat doet, heb je echt een steentje in je schoen zitten. Dan ben je niet helemaal goed."

De trainer vond het knap hoe zijn spits reageerde. "Fantastisch, dat hele nuchtere. Het niet heel groot maken, maar het wel even naar buiten brengen. Geen aanklacht bij de politie, maar ik denk dat het zo wel duidelijk is. En daarmee is het ook klaar."