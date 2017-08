Hoeden van Beatrix langer te bewonderen in Apeldoorn

Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Vanwege de grote belangstelling is besloten de tentoonstelling 'Chapeaux! de hoeden van Koningin Beatrix' in Paleis Het Loo met twee maanden te verlengen. De expositie in Apeldoorn is nu te zien tot na de herfstvakantie.

Inmiddels hebben al zo'n 200.000 mensen de hoeden bekeken die de toenmalige koningin Beatrix tijdens haar regeerperiode droeg. De hoed was typerend voor haar verschijning als koningin. Haar collega-koningin Elizabeth van Engeland zei eens: 'Het hoort bij het uniform.' Van de honderden hoeden die Beatrix droeg, zijn er 111 te zien in Paleis Het Loo. De tentoonstelling is in nauwe samenwerking met de prinses gemaakt. Zo zijn er hoeden te zien die zij bij persoonlijke aangelegenheden droeg. Ook worden hoeden getoond die speciaal voor buitenlandse bezoeken zijn gemaakt. Zie ook: 'Bij hoed van Beatrix was ook de achterkant belangrijk'

