Gemeentes grijpen in na chaos bij leerlingenvervoer

EDE - De gemeentes Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel hebben na drie dagen chaos ingegrepen bij het leerlingenvervoer.

Transvision, het bedrijf uit Capelle aan den IJssel, dat de planning van de ritten en routes verzorgde, mag dat niet meer doen. De komende tijd wordt de planning gedaan door een van de drie vervoerders: vervoersbedrijf Noot. Dat meldt Regio FoodValley, een samenwerkingsverband van de vijf gemeenten.

Het is een tijdelijke maatregel, voor een nog nader af te spreken periode. 'Uiteindelijk moet de planning van de ritten terug naar Transvision', aldus een woordvoerder van de FoodValley.

Klacht na klacht

Afgelopen dagen was er veel kritiek op een van de vervoerders, het bedrijf Valleihopper dat de ritten verzorgd voor leerlingen in de Gelderse Vallei. Ouders klaagden dat kinderen te laat, te vroeg of helemaal niet werden opgehaald.

De gemeente Wageningen heeft deze week zelf maar een rolstoelbus met chauffeur geregeld om problemen op te vangen. Wie daarvan gebruik wil maken, kan contact opnemen met de gemeente.

