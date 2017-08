Steeds meer 17-jarigen achter het stuur

ARNHEM - Steeds meer Gelderse jongeren halen op 17-jarige leeftijd hun rijbewijs. Vorig jaar kon bij 6683 jongeren de vlag uit, in 2015 waren dat er nog 6275, blijkt uit cijfers van het CBR.

Meer dan een kwart van de 17-jarigen in onze provincie haalde vorig jaar zijn of haar rijbewijs. In de gemeente West Maas en Waal slaagden relatief de meeste 17-jarigen: meer dan 40 procent van de jongeren mag daar sinds vorig jaar de weg op. Dat geldt ook voor jongeren in de gemeente Buren.

Bekijk hier hoeveel 17-jarigen in jouw gemeente in 2016 een rijbewijs haalden:

In Arnhem en Rheden gingen een stuk minder jongeren voor het roze papiertje. Van de 17-jarigen uit deze gemeenten mag slechts 16 procent de weg op. Daarmee staan zij onderaan de lijst.

Bekijk hier hoeveel 17-jarigen de afgelopen jaren een rijbewijs haalden:

In 2011 werd het experiment 2ToDrive uitgerold, waarbij minderjarigen het rijbewijs B mogen halen. Sinds het begin van de proef zijn er jaarlijks steeds meer 17-jarigen die praktijkexamen doen. Het experiment loopt op 1 november van dit jaar af. Er ligt een wetswijziging klaar om 2ToDrive definitief in te voeren.