INVOER zomerblog 24 augustus Geesteren ochtend

12.45 Het vervoer van Alberto vandaag

12.30 Het team moet beurtbalkjes maken voor het publiek maar ze wisten vanmorgen nog niet wat dat voor dingen waren. Inmiddels zijn ze erachter, jij ook?

In september 1996 kwam in het maandblad Onze Taal de volgende vraag: "Hoe noem je het balkje dat je bij de kassa van de supermarkt tussen je eigen boodschappen en die van de volgende klant legt?" Daar bleek nog geen gangbare term voor te bestaan; de lezers werden opgeroepen suggesties in te sturen. In januari 1997 werden de inzendingen behandeld. Meer dan eens werden de termen beurtbalkje, divider, kassabalkje, klantenbalkje, klantenwig en stopper genoemd; de Taaladviesdienst verkoos het allitererende woord beurtbalkje, dat was ingezonden door vier mensen. Sinds oktober 2005 is het woord beurtbalkje daadwerkelijk opgenomen in het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal.

12.20 Even terug naar vanmorgen 8 uur, toen burgemeester Joost van Oostrum zijn hoogtevrees overwon.

11.55 In de groepsapp van het team gaat het op dit moment over de stoel van jurylid Reinoud.

11.45 Op school zijn ze aan de beurt(balkjes).

11.30 Een beetje lang van stof?

11.15 Wat luisteren ze goed he!

11.00 Met een beetje structuur is niks mis.

10.50 Het team is de geschiedenisboeken ingedoken. Zo zag de oude supermarkt eruit die in 1882 opende in Geesteren.

10.35 Het team heeft een eigen omroep installatie en daar maakt vooral teamlid Alex graag gebruik van. Tip: geluid aan.

10.25 Dit is de opdracht van vandaag. Wist jij gelijk wat een beurtbalkje was? Het team moest even twee keer lezen...

10.15 Het plein in Geesteren staat nu al vol!

10:10 Gelukkig, hij staat alweer met beide voeten op de grond!

10:00 De burgemeester doet wel een beetje uit de hoogte...