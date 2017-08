Veel kritiek op toezichthouder NVWA tijdens Kamerdebat fipronil

Bij de Tweede Kamer werden gekookte eieren uitgedeeld - Foto: ANP

DEN HAAG - In het Kamerdebat over de fipronilcrisis klinkt zoals verwacht veel kritiek op het functioneren van de NVWA. In het stevige debat worden minister Schippers en staatssecretaris Van Dam aan de tand gevoeld over de rol van de toezichthouder.

Kamerleden kwamen voor het debat eerder terug van vakantie. Het debat is hier live te volgen Alle partijen maken zich zorgen over de capaciteit en het functioneren van de NVWA. Zo wil CDA-Kamerlid Jaco Geurts uit Voorthuizen weten waarom het kabinet de pluimveesector niet gewaarschuwd heeft toen er sprake was dat er mogelijk fipronil gebruikt zou worden. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren vraagt zich af de sector zoveel zelfregulering wel aankan. Een bus vol Gelderse pluimveehouders is naar Den Haag om het debat bij te wonen. Ze hopen vandaag vooral op begrip en geld, zei pluimveehouder Helmus Torsius uit Putten vanochtend op Radio Gelderland. Op straat in Den Haag werden door pluimveehouders gekookte eieren uitgedeeld. De SGP wil een financiële compensatie voor de pluimveehouders, maar het is niet waarschijnlijk dat er op dat gebied toezeggingen komen. Minister Schippers benadrukt dat honderd procent veilig voedsel niet mogelijk is. Ze zegt al een verbeterprogramma te hebben ingezet op de toezichthouder NVWA. Zie ook: 'We willen begrip en compensatie', spanning bij pluimveehouders voor Kamerdebat

