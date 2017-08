20-jarige met vuurwapen ook verdacht van overvallen

NIJMEGEN - De 20-jarige man die op 15 augustus werd aangehouden op het Takenhofplein in Nijmegen nadat hij iemand bedreigde met een vuurwapen, wordt ook verdacht van twee overvallen.

De eerste overval waarmee de Nijmegenaar in verband wordt gebracht was op een cafetaria aan de Zijpendaalsestraat in de wijk Hatert op 2 augustus. Daarbij werd een personeelslid bedreigd. De overvaller ging er met geld vandoor.

De man wordt ook verdacht van een overval op een stationswinkel in Dukenburg op 10 augustus. Ook hier werd een medewerkster bedreigd met een vuurwapen. Er werd geschoten en de dader vluchtte op een fiets.

Bij beide overvallen werd een alarmpistool gebruikt.

Grootschalige politieactie

Bij de aanhouding van de Nijmegenaar waren vijf politieauto's betrokken. De verdachte dreigde met een vuurwapen nadat hij ruzie kreeg op het Spijkerhofplein. Hij ging ervandoor, maar werd later door de politie klemgereden op het Takenhofplein.

In de omgeving werd later een wapen gevonden. Het is nog niet duidelijk of dit het wapen is dat bij de bedreiging gebruikt is.

De verdachte is op 18 augustus voorgeleid bij de rechter-commissaris en zit nog vast.