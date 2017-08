Brug overschilderen? Helaas, het geld is op in Zutphen

ZUTPHEN - Letterlijk half werk, zo zou je de verflaag op de Oude IJsselbrug in Zutphen kunnen noemen. De brug heeft namelijk maar voor een deel een blauw kleurtje gekregen. Het deel aan de kant van Brummen is nog altijd beige. Maar de gemeente is niet van plan om er iets aan te veranderen.

Dat er maar voor een deel geverfd is, komt omdat het geld op is, zegt een woordvoerder van de gemeente. Het onderhoudsproject is naar wens verlopen en alles wat voorheen een roestbruin/oranje kleur had, is nu blauw. Dat was ook de bedoeling en dus is het project daarmee afgerond.

Luister naar verslaggever Steven Ophoff bij de Oude IJsselbrug:

De brug is gewoon af, stelt de woordvoerder. Het beige deel, de reling, is nog niet zo lang geleden geverfd en dus nog niet aan vervanging toe. Het kost tonnen om dat alsnog te verven en dat is kapitaalvernietiging.

Niet zelf verven

Bijwerken van wat plekjes was voldoende om er voor de komende tijd tegenaan te kunnen, zegt de woordvoerder. Ze raadt burgers af om zelf met verf en kwasten in de weer te gaan. Burgerbelang Zutphen had aan het college vragen gesteld over de brug.

