'Nabestaanden Henk Peters willen contactverbod voor dader'

DOORWERTH - De nabestaanden van de vermoorde Henk Peters (41) willen dat de dader een contactverbod krijgt zodra hij in 2021 voorwaardelijk vrijkomt. Dat schrijft de Gelderlander.

De familie Peters heeft bij het Openbaar Ministerie een verzoek ingediend voor zo'n contactverbod. De nabestaanden willen niet dat de dader bij hen in de buurt komt wonen. Het gaat om Arnhem-Zuid, Barneveld, Elst, Opheusden, Renkum en Voorthuizen.

Henk Peters verdween in 2009. De 48-jarige Frans J. is veroordeeld tot 17,5 jaar cel voor het vermoorden van Peters en het wegmaken van zijn lijk. Een stoffelijk overschot is nooit gevonden.

Proefverlof

Op 21 november 2021 heeft J. twee derde van zijn celstraf erop zitten en dan start de voorwaardelijke invrijheidstelling. Voor die tijd komt hij in aanmerking voor proefverlof of plaatsing in een halfopen inrichting.

Volgens de Gelderlander bestaat de kans dat het OM instemt met de vervroegde vrijlating als J. alsnog onthult waar het lichaam van Henk Peters is.