Brand in de wijk: afval en auto in vlammen op

Foto: Patrick Apenhorst

NIJMEGEN - Een auto brandde in de nacht van woensdag op donderdag uit aan de Panfluitstraat in Nijmegen. Een paar straten verderop stond afval in brand.

Rond 2.15 uur kreeg de brandweer meerdere meldingen vanuit dezelfde hoek van de Nijmeegse wijk Oosterhout. Daar stond de achterkant van een kleine Renault volledig in lichterlaaie. De auto is total loss. Even daarvoor, rond 1.45, stond op de Wetsteenstraat afval in brand. De politie onderzoekt de branden en kijkt of ze verband houden. In de laatste maanden lijkt het aantal autobranden weer toegenomen, onder meer in Arnhem en Culemborg. Zie ook: Weer autobrand in Arnhem

