Kleren uit, flippers aan: snorkelende boswachter zit volgeboekt

Hij is de eerste boswachter in Nederland die het doet: kleren uit, flippers aan. Boswachter Thijmen van Heerde neemt met plezier nieuwsgierigen mee het water in om te genieten van die kwetsbare, en dus normaal niet toegankelijke, wonderlijke onderwaterwereld.

Lekker rustig ook onder water

'Het is voor mensen heel normaal om te gaan snorkelen in het buitenland, want daar is de temperatuur veel lekkerder. Maar met een wetsuit is het in Nederland ook goed uit te houden', vertelt Van Heerde.

Deelnemers aan de excursies reageren enthousiast. Ze verbazen zich over het heldere water en de pracht die onder het oppervlak schuil gaat. 'Lekker rustig ook zo onder water', verzucht één van hen.

