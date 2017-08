Blessure verpest laatste WK Piek/Muskens

Foto: ANP

ARNHEM - Badmintonsters Eefje Muskens en Selena Piek hebben op het WK in Glasgow in de tweede ronde van het dubbelspel opgegeven. Piek, uit Arnhem, was te geblesseerd om door te spelen.

Daarmee komt er een einde aan het duo, Muskens gaf eerder aan te stoppen na dit WK. Samen behoorden ze tot de beste tien duo's van de wereld, in 2016 bereikten ze de kwartfinales op de Olympische Spelen in Rio. Piek gaat verder met Cheryl Seinen.