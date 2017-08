Nepmedewerkers gemeente: 'Heeft u ook juwelen in huis?'

APELDOORN - De gemeente Apeldoorn heeft woensdag meerdere meldingen gekregen van mensen die zouden zijn gebeld door de gemeente met de vraag of er juwelen in huis liggen.

De inwoners werden gebeld met de smoes dat er een gaslek in de buurt zou zijn. Vervolgens werd er gevraagd hoeveel mensen er in het huis wonen, of er huisdieren zijn en of de inwoners juwelen of goud in huis hebben liggen.

'Vooral ouderen lijken het doelwit te zijn, wees alert bij zulke telefoontjes. De gemeente belt nooit om deze gegevens te achterhalen', schrijft Apeldoorn op de Facebookpagina. De gemeente adviseert bij zulke telefoontjes om op te hangen en de politie te waarschuwen.