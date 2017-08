'We willen begrip en compensatie', spanning bij pluimveehouders voor Kamerdebat

PUTTEN - Gelderse kippenboeren gaan vandaag naar Den Haag voor het Kamerdebat over fipronil. De pluimveehouders hopen daar twee dingen te horen, vertelt pluimveehouder Helmus Torsius uit Putten. Begrip voor hun situatie en een toezegging over financiële compensatie.

Maar Torsius is weinig optimistisch. 'Ik verwacht er niet veel van. Het lijkt wel of landbouw en politiek elkaar bijten in Nederland. Ik hoop wel dat ze beseffen dat er serieuze nood is en dat er echt wat moet gebeuren.'

Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat de pluimveesector tot nu toe zeker 33 miljoen euro schade heeft door het fipronilschandaal. Dat komt vooral doordat bedrijven werden geblokkeerd en miljoenen eieren moesten worden weggegooid.

Verslaggever Marc Loeven was bij pluimveehouder Helmus Torsius:

'We hopen dat de Tweede Kamer reëel naar ons probleem kijkt en probeert mee te denken', zegt Torsius. 'Er is nu grote onzekerheid en er is een groep pluimveehouders die dit financieel niet trekt. Zo meteen kom je in een tijd te zitten dat bedrijven niets meer kunnen betalen.'

'Wij hadden als pluimveehouders misschien iets beter op moeten letten maar de overheid heeft ook zeker fouten gemaakt. Die wist in november al dat er enig risico was en als ze toen goed ingegrepen had dan hadden we lang niet zoveel schade gehad als dat we nu hebben. Het gaat jaren duren voordat het weer opgelost is.'

Gebrekkige communicatie

Torsius doelt op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die vorig jaar werd getipt dat er fipronil werd gebruikt bij de bestrijding van bloedluis in kippenstallen. Behalve pluimveehouders willen ook partijen in de Kamer weten waarom daar niets mee is gedaan.

Ook is er kritiek op de gebrekkige communicatie van de NVWA. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martijn van Dam mogen daarover tekst en uitleg geven. Niet de hele Kamer debatteert vandaag over het fipronilschandaal, alleen de landbouwspecialisten gaan in gesprek met Schippers en Van Dam. Het spoeddebat is aangevraagd door de Partij voor de Dieren.

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft pluimveehouders opgeroepen om bij wijze van actie gekookte eieren uit te delen bij het gebouw van de Tweede Kamer. 'We gooien nu eieren weg, dan kun je ze beter uitdelen zodat ze nog worden gegeten', zegt NVP-voorzitter Hennie de Haan.

Het debat begint om 10.30 uur.

