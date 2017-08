Pluimveehouders naar Den Haag voor debat over fipronil

DEN HAAG - Pluimveehouders uit Gelderland gaan vandaag naar Den Haag om het Kamerdebat over fipronil bij te wonen. Niet de hele Kamer gaat over het schandaal debatteren, alleen de landbouwspecialisten van de Kamerfracties.

Het spoeddebat is aangevraagd door de Partij voor de Dieren en wordt gesteund door onder meer CDA en SP. VVD en GroenLinks gaven aan het debat niet tegen te houden. Er is vooral veel kritiek op de rol van de NVWA.

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft pluimveehouders opgeroepen om bij wijze van actie gekookte eieren uit te delen bij het gebouw van de Tweede Kamer. 'We gooien nu eieren weg, dan kun je ze beter uitdelen zodat ze nog worden gegeten', zegt NVP-voorzitter Hennie de Haan.

De pluimveehouders hopen dat het kabinet met een schadefonds komt. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat de pluimveesector tot nu toe zeker 33 miljoen euro schade heeft door het fipronilschandaal. Dat komt vooral doordat bedrijven werden geblokkeerd en miljoenen eieren moesten worden weggegooid.

Tips over fipronil

Aan de vooravond van het debat maakten minister Edith Schippers en staatssecretaris Martijn van Dam bekend dat de NVWA in november vorig jaar twee tips binnenkreeg over fipronil. In één van die tips wordt gesproken over het grootschalig gebruik van fipronil.

Partijen willen weten waarom daar niet eerder iets mee is gedaan. Ook is er kritiek op de gebrekkige communicatie van de NVWA. Van Dam is politiek verantwoordelijk voor de NVWA, maar voor hem zullen de politieke gevolgen meevallen. Vanaf 1 september neemt hij plaats in de Raad van Bestuur bij de publieke omroep.

Het debat begint om 10.30 uur.

