Burgerbelang Zutphen wil weten waarom brug niet blauw wordt

ZUTPHEN - De politieke partij Burgerbelang Zutphen heeft vragen gesteld over de blauwe verf op de Oude IJsselbrug. De brug is voor de helft blauw, de andere helft is niet geverfd. Dat komt omdat het geld op is.

'Onze fractie betreurt het dat niet de hele brug geverfd gaat worden en is ook niet blij met de manier waarop de gemeente hierover heeft gecommuniceerd', schrijft de partij. Op Facebook organiseerde Remy Koppel een evenement waarbij hij Zutphenaren oproept om te helpen de rest van de brug te verven. De gemeente Zutphen liet weten dat dat geen goed idee is. 'Het is een levensgevaarlijke actie, de brug is niet voor niets afgesloten geweest tijdens de werkzaamheden.' Ook laat de gemeente weten dat ze iedereen zal verwijderen die op de brug wil schilderen. Burgerbelang Zutphen hoopt dat er snel een oplossing komt.