Hond blijft achter in ziedend hete auto

Foto: Facebook Politie Duiven

DUIVEN - De politie heeft woensdagmiddag de ruiten van een auto ingegooid om een hond uit de ziedende hitte te redden. Het beestje was achtergelaten in een voertuig aan de Thuvinestraat in Duiven.

Agenten kwamen ter plaatse en het dienstvoertuig gaf daar 28,5 graden aan. De eigenaresse van de hond had alle ramen een klein stukje open gezet, maar dat had weinig effect. De hond hijgde flink en zat al enige tijd in de warme auto. Agenten kregen het niet voor elkaar om de auto open te krijgen en moesten daarom twee ruiten vernielen. De hond werd gered en kreeg een plekje in de schaduw. De eigenaresse van de hond (en auto) kwam even later. Ze baalde flink van de vernielde ruiten, maar kon het, na een uitleg, toch enigszins begrijpen.