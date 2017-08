Chickfriend gebruikte ook andere verboden stof

BARNEVELD - Het Barneveldse bedrijf Chickfriend gebruikte naast fipronil mogelijk ook amitraz als bestrijdingsmiddel, terwijl dat niet is toegestaan. Dat blijkt uit de administratie die onlangs in beslag is genomen.

Het middel wordt gebruikt tegen insecten en mijten en is een matig giftige stof die effecten kan veroorzaken op het centrale zenuwstelsel. De stof wordt na opname snel in het lichaam afgebroken en verlaat het lichaam ook via urine. Het middel is niet aangetroffen in Nederlands vlees.

Alleen als diergeneesmiddel

Bestrijdingsmiddelen met amitraz zijn niet toegestaan in Nederland. Wel heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen een diergeneesmiddel voor varkens en runderen op basis van deze stof toegelaten, maar het mag niet bij pluimvee worden toegepast.

Nog eens zeven bedrijven

Uit de op 10 augustus in beslag genomen administratie van Chickfriend bleek ook dat het bedrijf nog eens zeven bedrijven te hebben behandeld met fipronil en/of amitraz. Die zeven bedrijven waren nog niet bij de inspectie in beeld.

Monsters

Chickfriend zou de middelen hebben gebruikt om vliegen te bestrijden bij kalveren. Onder de zeven bedrijven zijn vijf pluimveebedrijven, een vleeskalverbedrijf en een gemengd bedrijf met pluimvee en vleeskalveren. Alle bedrijven zijn bezocht door inspecteurs van de NVWA en bemonsterd.

Geblokkeerd voor slacht

Op het vleeskalverbedrijf waren geen kalveren aanwezig. Op basis van de testresultaten wordt besloten of er aanvullende maatregelen nodig zijn. De resultaten van het gemengde bedrijf zijn nog niet bekend. De kalveren worden geblokkeerd voor de slacht tot de uitslagen van het amitraz onderzoek bekend zijn. Bij de pluimveebedrijven, inclusief het gemengde pluimveebedrijf, is geen amitraz in de eieren aangetroffen. De resultaten voor fipronil zijn nog niet bekend.

Mogelijk meer middelen

Het vermoeden bestaat dat er meer middelen dan alleen DEGA-16 (fipronil) zijn gebruikt door Chickfriend voor het toevoegen van verboden stoffen. De NVWA doet daar onderzoek naar.