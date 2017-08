A12 bij Grijsoord na uren weer open

ARNHEM - De A12 bij knooppunt Grijsoord bij Arnhem is weer open. De snelweg was uren dicht na een groot ongeval. Woensdagmiddag kwamen drie auto's, een motor en een vrachtwagen met elkaar in botsing kwamen.

Dat leidde tot een kilometerslange file tussen Wageningen en het knooppunt. Bij het ongeval is een persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer werd mondjesmaat over de vluchtstrook geleid. Rond 19.20 uur was de weg weer vrij. Het verkeer tussen Utrecht en Arnhem wordt ter hoogte van knooppunt Maanderbroek omgeleid. Verkeer richting Arnhem volg Barneveld/Apeldoorn (A30,A1,A50). Verkeer vanuit Gorinchem richting Zevenaar/Doetinchem volg Bemmel/Arnhem (A15,A325).