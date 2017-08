Gemeente Zutphen waarschuwt: 'schilder brug niet zelf'

Afbeelding: gemeente Zutphen

ZUTPHEN - Het is Remy Koppel uit Zutphen een doorn in het oog, de brug over de Oude IJssel die niet helemaal "af"geschilderd' is. Op Facebook krijgt de Zutphenaar bijval van dorpsgenoten.

'Oude IJsselbrug schilderen; meld je aan en verf geschiedenis' heet het evenement dat hij aanmaakte. 'Het was in eerste instantie grappig bedoeld, maar ik krijg toch een hoop bijval op internet', laat hij weten. Zutphenaren schilderen zelf 'Met 100 vrijwilligers zouden we de brug in één weekend kunnen schilderen. Dit onder begeleiding van het schildersbedrijf. Dan blijven er alleen nog de kosten van de verf over'. zegt Koppel. 'We halen ze van de brug' De gemeente Zutphen laat weten dat ze iedereen zal verwijderen die op de brug wil schilderen. 'Het is een levensgevaarlijke actie, de brug is niet voor niets afgesloten geweest tijdens de werkzaamheden'. Maandenlang afgesloten De brug was enkele maanden afgesloten voor onderhoud en daar hoorde ook schilderwerkzaamheden bij. 'We hadden wel gepland dat niet de hele brug geschilderd zou worden, dat doen wij eigenlijk altijd omdat het niet nodig is om geld te besteden aan verfwerkzaamheden, terwijl de verf die nog op de brug zit nog goed is', laat een woordvoerder van de gemeente Zutphen weten.