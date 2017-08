Van inwoners Erichem mag Knorhof terugkomen

ERICHEM - Veel inwoners van Erichem gaan ervan uit dat de varkensstallen van de Knorhof herbouwd zullen worden in Erichem. Ook lijken er, onder de bewoners, hier niet veel bezwaren tegen te zijn. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland.

De Knorhof brandde eind juli helemaal af, daarbij kwamen twintigduizend varkens om. De afgelopen weken kwam er veel kritiek op De Knorhof, vooral de massaliteit is voor dierenorganisaties een doorn in het oog.

'Toen woonde ik hier nog niet'

'We willen toch ook allemaal een stuk varkensvlees op ons bord', zegt één van de bewoners. Veel mensen benadrukken dat het bedrijf de laatste jaren nauwelijks of geen overlast veroorzaakte. Jaren geleden was er wel sprake van stankoverlast door de Knorhof, maar dat is geschiedenis. 'Toen woonde ik hier nog niet', zegt een inwoonster op straat. En ook volgens een andere bewoonster mag De Knorhof best terugkomen. 'Als hij zich maar wel aan de regels voor dierenwelzijn houdt.'

De eigenaar van de camping in de omgeving zegt dat er alleen op de dag van de brand sprake was van stankoverlast. Hij vermoedt dat de berichten rond de stankoverlast wel campinggasten heeft weggehouden, maar bewijs heeft hij daarvoor niet. 'Het kan ook aan het weer gelegen hebben', zegt hij.

Puin gaat nu wel dwars door Erichem

De transporten van de kadavers van de varkens was moeilijk omdat er bij de brand ook asbest is vrijgekomen. De wagens reden via de stad Buren. Nu het schroot van de stallen wordt afgevoerd rijden de vrachtwagens ook door het dorp Erichem. 'Mijn huis staat dan te trillen' zegt één van de bewoners. Ook van haar mag de Knorhof terugkomen. 'We hebben er geen last van.'