'Deel flat ontruimd na vondst drugsvaten'

Foto: RonV Media

NIJMEGEN - Een flat aan de Turkooisstraat in Nijmegen is woensdagmiddag gedeeltelijk ontruimd, zo laten ooggetuigen weten. In de kelderbox van het gebouw zijn mogelijk meerdere drugsvaten gevonden.

De omgeving rond de flat is afgezet. Het gaat dus mogelijk om drugs, omdat er mensen van de LFO aanwezig zijn. Die zijn onder meer gespecialiseerd in het ontmantelen van drugslaboratoria. Er zou één persoon zijn aangehouden. Later meer...