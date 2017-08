Deel flat dicht na vondst 50 drugsvaten, opruimen gaat nog uren duren

Foto: RonV Media

NIJMEGEN - Een appartementencomplex aan de Turkooisstraat in Nijmegen is woensdagmiddag uit voorzorg gedeeltelijk ontruimd. In de kelderbox van het gebouw zijn vijftig drugsvaten gevonden, zo meldt de politie. Het gaat om een partij chemicaliën die waarschijnlijk bestemd was voor de productie van harddrugs.

De omgeving rond de flat is afgezet. Er zijn mensen van de LFO aanwezig zijn. Die zijn onder meer gespecialiseerd in het ontmantelen van drugslaboratoria. Het onderzoek gaat nog enkele uren duren, zo meldt de politie. In de garage lagen ook spullen die gebruikt kunnen worden om een drugslaboratorium in te richten. Aanhouding Er is één persoon aangehouden. Wie dat is, kan de politie nog niet zeggen. De vaten worden in de komende uren vervoerd en de inhoud vernietigd.