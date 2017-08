8 dingen die je moet weten over het fipronilschandaal voor het debat in de Tweede Kamer

BARNEVELD - De commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer vergadert donderdag over de gifeieren. Miljoenen eieren werden vernietigd nadat te hoge waarden van het verboden bestrijdingsmiddel fipronil werd aangetroffen. In dit artikel acht vragen over de crisis.

Het Barneveldse bedrijf Chickfriend bestreed bloedluis bij leghennen met het middel fipronil en dat had daar niet voor gebruikt mogen worden. Hoewel het eten van besmette eieren je niet direct ziek maakt, oordeelde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dat er wel sprake is van gevaar voor de volksgezondheid. Miljoenen eieren werden vernietigd, 258 bedrijven gingen op slot en de sector verloor het vertrouwen van de consument.

Getroffen boeren kunnen sinds half juli hun eieren niet kwijt. De kippen slaan het giftige fipronil op in het buikvet. Om ze te ontgiften worden de leghennen op dieet gezet (ruien), maar in die periode leggen ze geen eieren. Ook kost het de boeren een flinke duit om de stallen weer schoon te krijgen. Uit het antwoord op Kamervragen bleek dat 47 bedrijven hebben besloten hun dieren te ruimen. Daardoor zijn 1,5 miljoen kippen zijn gedood.

1. Hoe belangrijk is de pluimveesector?

Hoe belangrijk is de pluimveesector voor de Nederlandse economie? Nederland telt zo'n 2000 pluimveebedrijven. 'De pluimveehouderij is met een totale productiewaarde van ruim 1,6 miljard euro een relatief kleine economische sector in Nederland', schrijft de Wageningen Universiteit. 'In 2015 is de bruto-productiewaarde van pluimveevlees 756 miljoen en van eieren 845 miljoen euro.'

Voor nu zoomen we in op de bedrijven met leghennen. Het Bruto Binnenlands Product van Nederland (BBP) is 725 miljard euro, meldt het CIA World Factbook. De omzet van de leghennen is dus 0,12 procent van de Nederlandse economie. De handel in en productie van eieren speelt misschien geen grote rol in onze economie, maar met een omzet van 845 miljoen euro gaat het ook niet om wisselgeld.

2. Hoe belangrijk is pluimvee voor Gelderland?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamer van Koophandel hebben geen cijfers over de omzet van Gelderse pluimveebedrijven. Gelderland telt 346 bedrijven die leghennen fokken of houden en dus eieren produceren. Dat is ongeveer een derde van het totaal aantal bedrijven in Nederland. Vooral de Gelderse Vallei, met Ede en Barnveld, staat bekend als het epicentrum van de Nederlandse pluimvee.

Het Bruto Regionaal Product voor Gelderland is 676.531 miljoen euro, Gelderse eieren zijn volgens die verdeelsleutel goed voor 281 miljoen euro, 0,04 procent van de Gelderse economie.

In de kaart hierboven is duidelijk te zien dat het aantal bedrijven landelijk sinds 2000 fors is afgenomen, terwijl het gemiddeld aantal dieren per bedrijf juist enorm is gestegen. In 2000 waren er nog 2076 bedrijven, met gemiddeld zo'n 15.690 leghennen per bedrijf. In 2016 is het aantal leghenbedrijven gedaald naar 899, terwijl het gemiddeld aantal leghennen is gestegen naar 40.698 per bedrijf.

3. Hoe veel mensen zijn afhankelijk van die eieren?

De Wageningen Universiteit heeft onderzocht dat er gemiddeld 2,4 mensen per leghenbedrijf werken. Dat wordt in de land- en tuinbouwsector gemeten in aje's, arbeidsjaareenheiden, ook wel een volledige jaarrondbaan genoemd. In Gelderland zijn dus ongeveer 830 mensen werkzaam bij leghenbedrijven.

4. Hoeveel eieren worden geproduceerd (en waar gaan die allemaal naartoe)?

De Rabobank en de Wageningen Universiteit schatten dat Nederland ongeveer 35 miljoen leghennen heeft, die elk jaar 10,5 miljard eieren produceren. In Nederland consumeren we jaarlijks 3 miljard van die eieren, de rest is bestemd voor export. Daarmee wordt jaarlijks zo'n 500 miljoen euro verdiend. Driekwart van de totale eierexport gaat naar Duitsland.

5. Hoe groot is de schade nou echt?

De totale schade, daar is veel discussie over. Volgens pluimveebelangenorganisatie LTO bedraagt de schade voor de sector tussen de 150 tot 300 miljoen euro. Maar wat klopt er van die bewering? Volgens Hugo Bens van LTO is de schade opgebouwd uit directe en indirecte schade.

'De directe schade is lager dan de 150 tot 300 miljoen euro die we hebben genoemd', zegt Bens. Dan gaat het om de kosten van het ruimen of ruien van dieren, schoonmaken van de stallen en het weggooien van de eieren. Bens durft geen uitspraken te doen over de omvang van de directe schade.

Om een beter idee te krijgen van de directe schade heeft het ministerie van Economische Zaken het het Landbouw Economisch Instituut (LEI, tegenwoordig onderdeel van de Wageningen Universiteit) opdracht gegeven daar onderzoek naar te doen. Donderdagmiddag werden de conclusies (pdf) openbaar gemaakt. De directe schade wordt (tot 16 augustus) geschat op 33 miljoen euro. Daarvan is 16 miljoen euro het gevolg van de opgelegde blokkade en 17 miljoen euro het gevolg van de maatregelen om de fipronilbesmetting weg te nemen.

Minimaal 120.000 euro

De gemiddelde schade per volwaardig bedrijf ligt tussen de 120.000 euro voor bedrijven die zijn geblokkeerd en ruien, en 220.000 euro voor geblokkeerde bedrijven die hun kippen hebben laten ruimen. De effectiviteit van ruien is nog niet bewezen. Als dat niet effectief blijkt loopt de schade bij die bedrijven verder op.

Als we als vuistregel stellen dat 1/3 van de omzet en de schade voor rekening is van Gelderse bedrijven, kom dat neer op een schadebedrag van 50 tot 100 miljoen euro. Volgens de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders wordt de schade verhaald op besmette bedrijven. 'Bedrijven die geen besmette eieren hebben geleverd valt immers niets te verwijten', aldus voorzitter Hennie de Haan.

De Wageningen Universiteit komt over een maand nogmaals met een rapport over de omvang van de schade en hoopt dan een vollediger beeld te kunnen schetsen.

6. Hoe groot is de indirecte schade?

In het onderzoek van de Wageningen Universiteit is alleen gekeken naar de directe schade. Volgens het rapport waren diverse organisaties en bedrijven niet bereikbaar of niet beschikbaar voor het aanleveren van data en informatie op deze korte termijn. Ook is alleen gekeken naar legbedrijven. Andere bedrijven die ook schade hebben geleden, zoals eierpakstations, zijn niet meegenomen in het onderzoek.

De indirecte schade is ook niet meegenomen in het onderzoek. Dan gaat het onder meer om het het wegvallen van afzetmarkten en de gevolgen daarvan. 'Het ontstane gat op de afzetmarkt wordt ingevuld door andere partijen, bijvoorbeeld uit Polen', zegt Hugo Bens van LTO. 'Die markten moet je weer terugwinnen door bijvoorbeeld op prijs te concurreren, ook dat kost geld.'

Bens rekent het voor. 'Stel, je gaat uit van een Nederlandse marktomzet van 500 miljoen euro. Het eerste jaar ligt de prijs voor Nederlandse eieren 10 procent lager. Dat betekent dat je 50 miljoen euro minder omzet hebt. Ook in jaren daarna kost dat nog steeds geld.'

150 - 300 miljoen

Het herstel van de afzetmarkt, en de gederfde inkomsten die daarmee gebaat zijn, is wel meegenomen in de schatting van LTO van 150 tot 300 miljoen euro schade. Volgens Bens worden ook de kosten voor het terughalen van de eieren teruggelegd bij de boer. 'Als producten met ei (zoals wafels en pasta) ook worden teruggehaald, dan heb je het over echt grote bedragen.'

'De hele keten is ontwricht', zegt Bens. 'Het zijn niet alleen de bedrijven die op slot zitten, maar ook de bedrijven die dieren opfokken. Die kunnen hun dieren nu ook niet kwijt.'

Diverse bedrijven hebben aangegeven failliet te zijn gegaan door de fipronilcrisis, en volgens Hennie de Haan van de NVP zijn er veel meer bedrijven waar het water tot aan de lippen staat. 'Het gaat om grote bedragen, zeker als ook nog de kosten van het terughalen van de eieren op de boeren worden verhaald. Dan heb je het over een miljoen euro, zo'n buffer hebben die bedrijven gewoon niet.'

7. Maar klopt dat wel?

De Rabobank is veel minder stellig over de omvang van de schade, ongeveer 80% van de pluimveebedrijven zijn klant bij de boerenbank. Veel bedrijven kunnen volgens hen wel een stootje hebben omdat het gemengde bedrijven zijn, bijvoorbeeld een combinatie met landbouw. Zo stelt de bank in een persbericht.

'Dat neemt niet weg dat het voor de getroffen bedrijven heel moeilijk is, zowel emotioneel als financieel. Sommige bedrijven zaten al in financieel zwaar weer en hebben het nu extra moeilijk. Andere ondernemingen zien dat hun liquiditeit tot onder een acceptabele grens is gedaald. Dit gaat om een deel van de getroffen bedrijven, die overwegen om te stoppen.' De bank probeert bedrijven te helpen met tijdelijk uitstel van aflossing of overbruggingskredieten. NVP-voorzitter Hennie de Haan is sceptisch over het verhaal van de Rabobank. 'Dit hoor ik in de praktijk niet terug.'

De Rabobank is het wel met LTO eens dat hoe langer de crisis duurt, des te langer het herstel van de internationale eierhandel zal duren. Volgens de bank is de kans groot dat andere landen in de ontstane gaten op de markt springen. Dat heeft consequenties voor de Nederlandse sector. Hoe groot die schade naar verwachting zal zijn meldt de bank niet.

8. Wat willen de pluimveehouders van de Tweede Kamer?

De Haan hoopt dat de Nederlandse overheid een schadefonds in het leven wil roepen. De boeren willen compensatie van de schade die ze hebben geleden door het schandaal. Ze verwijten de NVWA dat ze te laat te hebben ingegrepen. De inspectie werd in november al getipt over de het illegale gebruik van het bestrijdingsmiddel in kippenstallen. Volgens de boeren lijkt het voor de consument misschien alsof de crisis voorbij is omdat er eieren in de schappen liggen, maar voor de boeren is de internationale crisis nog lang niet voorbij.