Sorgdrager gaat eiercrisis onderzoeken

WAGENINGEN - Winnie Sorgdrager, lid van de Raad van State, gaat het onderzoek leiden naar de eiercrisis. Dat maakten minister Edith Schippers en staatssecretaris Martijn van Dam woensdag bekend.

Sorgdrager moet onderzoeken hoe de eiercrisis heeft kunnen gebeuren en wie er verantwoordelijk is voor de crisis. De juriste was eerder minister van Justitie en procureur-generaal bij het gerechtshof in Arnhem.

De Wageningen Universiteit heeft onderzoek gedaan naar de schade van de eiercrisis. Voor de direct betrokken pluimveehouders is dat 33 miljoen euro. Vanavond komt Omroep Gelderland met een uitgebreid artikel over de exacte schade.