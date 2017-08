NEC'er Jay-Roy Grot op weg naar Leeds United

NIJMEGEN - Het lijkt erop dat Jay-Roy Grot NEC gaat verlaten.

De Nijmeegse club is met Leeds United in onderhandeling over een transfer van de 19-jarige aanvaller. De Engelse club komt momenteel uit in het Championship, het tweede niveau in Engeland. Ooit gold de ploeg als een topclub. In 1992 werd Leeds voor het laatst kampioen en de ploeg speelde ooit ook Europese finales.

Jay-Roy Grot debuteerde al op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal van NEC. Afgelopen seizoen brak hij echt door met vijf doelpunten. Behalve Grot raakt NEC mogelijk Gregor Breinburg ook nog kwijt. Voor de middenvelder, die afgelopen winter en deze transferperiode al bijna weg was, is opnieuw interesse getoond.