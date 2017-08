Boeren delen gekookte eieren uit bij fripronildebat

ARNHEM - Kippenboeren gaan eieren uitdelen bij het Binnenhof in Den Haag. Daar is donderdag in de Tweede Kamer een spoeddebat over het eierschandaal.

De Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders heeft haar leden opgeroepen hardgekookte eieren uit te delen voor het gebouw van de Tweede Kamer. 'We gooien nu eieren weg, dan kun je ze beter uitdelen zodat ze nog worden gegeten', zegt voorzitter Hennie de Haan.

De boeren willen dat er een schadefonds komt voor de 180 bedrijven die op slot moesten nadat een te hoge concentratie fipronil in hun eieren werd aangetroffen. Het bestrijdingsmiddel werd door het Barneveldse bedrijf Chickfriend illegaal gebruikt om bloedluis te bestrijden bij leghennen.

Anderhalf miljoen kippen geruimd

Belangenvereniging ZLTO schatte eerder dat de schade tussen de 150 en 300 miljoen euro bedraagt. Inmiddels is duidelijk dat zo'n anderhalf miljoen kippen zijn geruimd in de hoop dat bedrijven weer sneller eieren kunnen leveren.

In Nederland liggen weer eieren in de schappen, maar de internationale crisis is nog niet voorbij. In zeker vijftien EU-landen zijn met fipronil besmette eieren teruggevonden. Ook de Europese Commissie wil een overleg over de eiercrisis.

Niet te dragen

'De schade is niet te dragen door de 150 of 180 getroffen bedrijven', zegt Hennie de Haan. 'Het gaat niet alleen om het ruimen van dieren en het schoonmaken van de stallen. Boeren worden ook aansprakelijk gesteld voor het terughalen van de eieren. Dan heb je het soms over een claim van een miljoen euro. Dat is niet te doen voor een individueel bedrijf.'

De pluimveehouders willen dat er op korte termijn een schadefonds komt waar getroffen pluimveehouders een beroep op kunnen doen. Ook moet er een plan komen voor de lange termijn. De Haan: 'De schade is deels veroorzaakt door de aanpak van de NVWA. De overheid is dus ook medeverantwoordelijk voor de schade.'

