De Mini in Harderwijk is weg, maar vraag niet hoe

Foto: Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Van wie was toch die fout geparkeerde Mini op de boulevard in Harderwijk? De eigenaar had verzuimd zijn auto weg te halen op een bouwplaats. Met alle gevolgen van dien: de Mini stond vast op een eilandje van klinkers. Maar nu is de eigenaar boven water, vertelt Gert Reijerse.

Hij is eigenaar van een restaurant aan de boulevard en twitterde maandagavond als eerste een foto van de Mini. De auto is inmiddels weg, zegt Reijerse, maar dat ging niet vanzelf. 'Maandagavond probeerde de eigenaar de auto weg te rijden. Alleen zat hij meteen vast in het zand. Dinsdagochtend is hij er met een hijskraan uitgesleept.' Hij weet niet wie de eigenaar is. Reijerse: 'Ik heb ontzettend veel reacties gehad. Ik had De Stentor op de stoep staan, jullie belden, het AD, de NOS...ik krijg nu nog steeds retweets. Het is gewoon maar een foto, ik wandel elke dag even over de boulevard.'