Provincie: eieren hebben slecht imago door fipronil en daar moeten we vanaf

ARNHEM - De provincie Gelderland vreest de gevolgen van het slechte imago van Nederlandse eieren door de fipronilcrisis. 'De export ligt totaal op z'n gat, we moeten nu alles op alles zetten om de sector ook voor de toekomst te redden', zegt gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Samen met acht gemeenten uit Gelderland en Utrecht heeft de provincie een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waar donderdag wordt gedebatteerd over de fipronilcrisis. De briefschrijvers willen niet dat er geld gaat naar individuele bedrijven, ze pleiten voor een voorlichtingscampagne in het buitenland.

'Ik vind dat we er voor moeten zorgen dat de imagoschade zo klein mogelijk blijft door het goede product te stimuleren. Dan kunnen de eieren weer afgezet worden in bijvoorbeeld Duitsland,' vertelt Van Dijk op Radio Gelderland.

Waterbommen

Hij vreest voor de nieuwe 'wasserbombe aus Holland'. 'Jaren geleden hadden onze tomaten een slecht imago. Ze stonden bekend als 'waterbommen'. Telers hadden jarenlang last van dit imago. Dat moeten we met de eieren echt proberen te voorkomen', aldus Van Dijk.

Maar hebben pluimveehouders niet meer aan geld van de provincie of het rijk in plaats van een campagne om imagoschade tegen te gaan? 'Dat mag gewoonweg niet', vertelt Van Dijk. 'Zodra een overheid zich ermee gaat bemoeien dan is dat een vorm van ongeoorloofde staatssteun.'

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk vertelde op Radio Gelderland over de fipronilcrisis:

