Man zonder rijbewijs rijdt in op agenten

OCHTEN - In Ochten is een man aangehouden die tijdens een achtervolging op agenten was ingereden. De politie zag de 35-jarige man uit Ochten dinsdag over de Molendam rijden en wist dat hij geen geldig rijbewijs had.

De politie probeerde hem te laten stoppen maar de automobilist ging er met hoge snelheid vandoor. Hij veroorzaakte daarbij een aantal bijna-botsingen. Agenten konden maar net op tijd uitwijken om een aanrijding te voorkomen. De man werd later lopend gezien op de Ambachtstraat in Ochten waar hij door agenten in de boeien werd geslagen. De auto werd even verderop gevonden en in beslag genomen. De Ochtenaar wordt verdacht van poging tot doodslag, poging tot zware mishandeling, het rijden zonder geldig rijbewijs en het in gevaar brengen van andere weggebruikers.