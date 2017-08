Oude bibliotheek Tiel voorlopig nog niet gesloopt

TIEL - De oude bibliotheek in Tiel gaat voorlopig nog niet tegen de vlakte. De bibliotheek verhuist deze weken naar het nieuwe cultuurcentrum Zinder. Op de locatie van de oude bibliotheek moet een nieuwe bioscoop komen, maar de plannen zijn nog niet zover dat ze ook meteen kunnen worden uitgevoerd.

De gemeente wil het oude pand daarom tijdelijk verhuren. Tiel is in gesprek met de eigenaar van de huidige Metro bioscoop in Tiel over een ontwikkelovereenkomst voor een nieuwe bioscoop.

De verwachting van de gemeente is dat de bouw van die nieuwe bioscoop volgend jaar begint. De eigenaar van de bioscoop was niet bereikbaar voor een toelichting op de plannen.

Het oude bibliotheekgebouw gaat volgens de gemeente uiteindelijk wel gesloopt worden.