Vier miljoen om internationaal klimaatbureau hier te krijgen

ARNHEM - Het internationale klimaatinstituut van de Verenigde Naties moet in Gelderland komen. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben daar vier miljoen euro voor over.

Dat het klimaatbureau in Nederland komt, was al bekend, maar het is nog niet duidelijk op welke locatie. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft binnen Nederland opgeroepen om met een aanbod voor een goede plek te komen. Dat kan tot 1 september.

Het instituut van de Verenigde Naties heet voluit het Global Centre of Excellence on Climate en moet straks landen en bedrijven helpen bij het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Japan is medeoprichter van het instituut.

Het Rijk heeft beloofd de personeelskosten voor haar rekening te nemen, maar niet de kosten voor huisvesting. Die zouden in Gelderland dan bij de provincie komen. Dat komt neer op maximaal 4 miljoen euro voor een periode van tien jaar. Het gaat om een gebouw van ongeveer 800 vierkante meter, waar zo'n dertig mensen komen te werken.

In Gelderland zijn al veel bedrijven en instellingen die zich bezighouden met klimaatverandering, waaronder de Wageningen Universiteit. De vestiging van het internationale klimaatinstituut zou daar goed passen, meent Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. Er zijn nog meer plaatsen waar het instituut zou passen, schrijft de gedeputeerde in een brief aan Provinciale Staten. Welke plekken dat zijn, blijft nog even geheim tot na 1 september.