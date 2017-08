Minder teken gemeld dan afgelopen jaren

Foto: ANP

WAGENINGEN - Het lijkt erop dat er deze zomer minder teken zijn dan in andere jaren. In de eerste zeven maanden van 2017 zijn via Tekenradar.nl ruim 4800 tekenbeten doorgegeven, 25 procent minder dan in de jaren 2013 tot en met 2016.

De site is een initiatief van de Wageningen Universiteit en het RIVM. Burgers kunnen er tekenbeten op melden en die geven inzicht in waar en wanneer teken voorkomen. De oorzaak van de afname is vermoedelijk het droge voorjaar, omdat teken dan minder actief zijn. Ook trokken in juli minder mensen de natuur in, omdat het buiten nat was. Op de website NatureToday.com wordt gewaarschuwd voor een grotere kans op tekenbeten de komende dagen. Het wordt dan warmer weer terwijl de natuur nog nat is van de regen. Een tekenbeet kan leiden tot de ziekte van Lyme. Zie ook: De zwembroek kan aan vandaag (maar op sommige plaatsen is dat niet verstandig)