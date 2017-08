Hoe vul ik mijn vacatures op? Ga in zee met een onderwijsinstelling

AALTEN - De economie draait op volle toeren, maar er is ook een schaduwkant: de niet ingevulde vacatures. Dit komt onder meer doordat onderwijs en werkvloer niet bij elkaar aansluiten.

Michiel Scheffer, gedeputeerde van de provincie Gelderland, riep bedrijven voor de zomer op om met oplossingen te komen. Volgens hem is er te weinig aandacht voor techniek en ambachtelijke vakken en dat voelt de economie nu.

Onderwijs en ondernemers moeten volgens hem samen tot oplossingen komen. 'Het gaat al terug naar de jaren zeventig, toen hebben we het techniekonderwijs verwaarloosd'. Er zijn volgens hem zo'n 45.000 vacatures in Gelderland die moeilijk opgevuld kunnen worden.

Op jonge leeftijd in aanraking met techniek

De komende twee weken is Scheffer op bezoek bij verschillende bedrijven om te kijken hoe ze met die problemen omgaan. Vandaag is hij bij Apparatenfabriek ARA in Aalten. Het bedrijf heeft samenwerking gezocht met de lokale middelbare school.

'We krijgen iedere keer stagiaires en die begeleid ik', zegt Bert Hinkamp. Hij heeft zelf tientallen jaren bij het bedrijf gewerkt en kan nu eindelijk genieten van zijn vrije tijd. Toch kiest hij ervoor om iedere week stagiaires te begeleiden. 'Het vak is toch prachtig?! Dat wil ik graag overbrengen op de jongeren.'

Meisjes vinden techniek ook leuk

En dat technische beroepen alleen weggelegd zijn voor jongens is een fabel. Kim Welkamp liep hier stage toen ze op de middelbare school zat. 'Ik wil gewoon wat met mijn handen doen, dat wist ik toen al', zegt ze. 'Mijn vader is schoenmaker en ik heb werken met mijn handen dus in mijn bloed zitten'. Ze volgt inmiddels een vervolgopleiding in de technische sector.

Scheffer gaat ook nog naar Geofort in Herwijnen en naar het Poultry Expertise Centrum in Barneveld.