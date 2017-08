VIDEO: Vaten met bijtende stof exploderen op parkeerplaats A12

ARNHEM - Op parkeerplaats De Schaars langs de A12 bij Arnhem is de brandweer woensdagochtend druk geweest met een vrachtwagen met vaten met waterstofperoxide erin.

De chauffeur ontdekte dat een aantal vaten bol was gaan staan. Hij belde de brandweer en zette alvast een aantal vaten buiten zijn oplegger.

De brandweer was met veel materieel aanwezig. Volgens een woordvoerder is dat standaard bij een melding over gevaarlijke stoffen. Twee brandweermannen in beschermende gele pakken deden onderzoek bij de vrachtwagen. Daarbij explodeerden in ieder geval twee vaten, maar niemand raakte gewond. Uit voorzorg was ook een ambulance aanwezig.

De parkeerplaats was vanwege het incident afgesloten. Het tankstation was gewoon open omdat de vrachtwagen helemaal aan het eind van de parkeerplaats stond. Het incident zorgde voor een paar kilometer langzaam rijdend verkeer op de A12.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgeruimd.

Foto: Roland Heitink