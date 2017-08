De zwembroek kan aan vandaag (maar zwemmen is op sommige plekken niet zo slim)

WAGENINGEN - Het wordt een prima dag voor wie houdt van zomerse temperaturen. Weerman Jordi Bloem van MeteoGroup in Wageningen verwacht dat het vandaag 27 graden wordt.

Er is af en toe een beetje bewolking maar het blijft de hele dag droog. 'Prima weer voor Zomer in Gelderland', grapt Jordi Bloem. De karavaan van Omroep Gelderland is vandaag neergestreken in Empe.

Het echte zomerweer is morgen alweer voorbij, zegt Bloem. Het wordt nog wel een graad of 21 maar in de avond is er kans op een regen- of onweersbui.

Zomerse dag is vijf weken geleden

Volgens Weeronline is het vijf weken geleden dat we voor het laatst een zomerse dag hadden in Nederland, namelijk op 19 juli. Het is een officiële zomerse dag als het in De Bilt 25 graden of meer wordt.

In augustus zijn er normaal gesproken zeven dagen met een temperatuur boven de 25 graden. Als er deze maand verder geen zomerse dagen meer bijkomen, is dit de zomer met de minste zomerse dagen sinds 1993.

Waarschuwing

De blauwalg doet het altijd goed in de zomer en elk jaar waarschuwt de provincie voor plaatsen waar u beter niet in het water kunt gaan.

Op deze plaatsen wordt zwemmen ontraden omdat er een grote kans is op klachten door blauwalg:

- Recreatieplas Walburgen, Gendt

- Recreatieplas Rietput, Heukelum

Op deze plaatsen is er kans op klachten door blauwalg:

- Blauwe Meer, Dinxerplo

- Camping De Schans, Lith

- De Gouden Ham, Druten

- Rietschoof, Aalst

- Scholtenhof, Etten

- Wylerbergmeer, Beek (Ubbergen)

Op deze plaatsen is er een kans op irritatie door zwemmersjeuk:

- Recreatieplas Bussloo

- Landal Landgoed 't Loo

- Vakantiepark De Groene Heuvels, Ewijk

- Zwemput, Herwijnen



Bij Watersportcentrum De Bijland is volgens de provincie de waterkwaliteit niet optimaal. Daardoor lopen zwemmers de kans maag- en darmklachten op te lopen.

Zie ook: de volledige adviezen van de provincie