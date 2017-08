Man in de rug gestoken in Apeldoorn

Foto: Pim Velthuizen

APELDOORN - Aan de Stationsstraat in Apeldoorn is dinsdagavond een man in zijn rug gestoken. Het slachtoffer is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

Het steekincident zou hebben plaatsgevonden ter hoogte van café Chillersz. De politie sloot het kruispunt Stationsstraat/Molenstraat af voor onderzoek. Over de toedracht van het steekincident is nog niets duidelijk. Ook is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.