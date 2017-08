In rug gestoken man is Apeldoorner, verdachte aangehouden

Foto: Pim Velthuizen

APELDOORN - In de Stationsstraat in Apeldoorn is dinsdagavond een 26-jarige inwoner van Apeldoorn gewond geraakt. Hij zou tijdens een conflict in zijn rug zijn gestoken door een 32-jarige plaatsgenoot. Deze verdachte is even na het incident door de politie aangehouden.

Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Het steekincident zou rond 21.30 uur zijn gebeurd ter hoogte van café Chillerz. De politie sloot het kruispunt Stationsstraat/Molenstraat af voor onderzoek. Camerabeelden De politie onderzoekt het steekincident en heeft al diverse getuigen gesproken. Ook zijn camerabeelden veiliggesteld om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd.