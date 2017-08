Britse gesneuvelde soldaat krijgt na 73 jaar graf in Oosterbeek

ARNHEM - Een Britse soldaat die in de Tweede Wereldoorlog bij de Slag om Arnhem om het leven kwam, krijgt na 73 jaar een graf met zijn naam erop. Tot nu toe lag William 'Ginger' Loney uit West Yorkshire in een naamloos graf.

Loney werd in 2008 door de Nederlandse historicus Marcel Anker geïdentificeerd. De Britse autoriteiten erkenden de ontdekking pas in 2015.

Anker is veel over de 26-jarig Loney te weten gekomen. De soldaat diende in Noord-Afrika en Italië voordat hij zich vrijwillig aanmeldde voor de luchtmacht in Arnhem. Kort na zijn sprong kwam hij op de Utrechtseweg 65 in Arnhem aan zijn einde als gevolg van machinegeweervuur.

Herdenkingsdienst

Op 13 september wordt er op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek een herdenkingsdienst voor Loney georganiseerd, meldt de BBC. Hij krijgt dan een grafsteen met zijn eigen naam erop.

De Britse historicus Peter Bennet leidt de zoektocht naar familieleden van de omgekomen soldaat. Tot nu toe is zonder succes. Toch hoopt hij dat er nog verre familieleden van de soldaat naar voren komen om de dienst bij te wonen.