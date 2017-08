Veel vragen na bijeenkomst over fatale brand

DOETINCHEM - Veel vragen bleven dinsdagavond nog onbeantwoord voor de bewoners Papaverstraat in Doetinchem. Ruim zestig buurtbewoners kwamen af op de bijeenkomst die de gemeente had georganiseerd naar aanleiding van de fatale brand van afgelopen weekend, waarbij een 58-jarige vrouw om het leven kwam.

'Hetgeen wat verteld is, is wat al bekend was', liet een omwonende weten na afloop van de informatieavond die overigens besloten was. 'Ik heb gevraagd of dit een normale brand was, omdat het zo snel ging', vertelt een andere buurtbewoner. 'En de brandweer dacht niet dat dit een normale brand was'. Verder kon de brandweer niet uitweiden omdat het onderzoek nog loopt. Bij de brand kwam een vrouw van 52 om het leven.

Emotioneel

Burgemeester Bouwmans liet weten de dat de bijeenkomst soms emotioneel was. 'Er is toch iets heftigs gebeurd; een grote brand met een dodelijk slachtoffer. Dat komt ineens heel dichtbij. We hebben wat informatie kunnen delen, maar het is ook gewoon goed om met elkaar het gesprek te hebben. Ik denk dat het ondanks de trieste omstandigheden toch een geslaagde avond is geweest.'

