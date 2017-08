Vier gewonden bij zware crash Kootwijkerbroek

KOOTWIJKERBROEK - Bij een verkeersongeval op de kruising Muldersweg / Eindweg in Kootwijkerbroek zijn dinsdagavond vier mensen gewond geraakt.

Een auto, bestuurd door een 23-jarige man uit Polen (waarin ook nog een 22-jarige vrouw en een 22-jarige man uit Polen zaten) moest uitwijken voor een fietser. Volgens getuigen kon hij daarop een tegemoetkomende auto (bestuurd door een 20-jarige man uit Kootwijkerbroek) niet meer ontwijken. Dit leidde tot een frontale botsing. Alle vier betrokkenen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.

Een van de gewonden kroop volgens omstanders na de klap uit de auto en zakte op straat in elkaar. Vanwege het ongeluk werd een traumahelikopter ingezet. Andere trauma-artsen kwamen per auto op de crash af.

Bloedtest

Van de 23-jarige Pool is een bloedtest afgenomen om te zien of er alcohol in het spel is; de resultaten daarvan laten nog even op zich wachten. Ook spreekt de politie met getuigen over dit ongeval. Conclusies kunnen nog niet worden getrokken.